Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. Рассказали о правах женщин, новом правительстве и наркотиках
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Al Jazerra
Боевики движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане 15 августа, вечером 17 августа дали первую пресс-конференцию. На ней они говорили о безопасности и правах женщин, а журналистов просили «справедливо» освещать события и обещали изменить страну.
Об этом сообщает BBC.
Одним из основных спикеров был пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. Он обратился к жителям Афганистана и заверил, что они в безопасности. То же самое касается и женщин: «Все наши сестры, все наши женщины в безопасности. Наш Бог, наш Коран говорит, что женщины — очень важная часть нашего общества». Муджахид сказал, что если афганские женщины продолжат жить по шариату, «они будут очень счастливыми и смогут работать». Также талибы намерены включить все слои общества в новое правительство.
Спикер талибов также обратился к средствам массовой информации с призывом к «сбалансированному и справедливому» освещению событий, добавив, что «если они будут честными, то смогут критиковать нас».
Муджахид пообещал, что «Талибан» скоро изменит страну в положительную сторону — речь идет об «очень серьезных шагах для улучшения экономики с помощью других стран». Когда его спросили об «Аль-Каиде», он ответил: «Никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана». Что касается наркотиков, то «Афганистан больше не будет страной, где выращивают опиум».
Относительно амнистии Муджахид подтвердил: «Мы всех амнистировали, мести нет». Он пообещал, что никто не придет за афганцами, которые работали со США, «для них опасности нет».
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам. Восьмерых украинцев вывезли оттуда утром 16 августа. Сейчас там остаются еще 153 граждана Украины (самолет не может вылететь).