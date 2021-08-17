Вице-президент Афганистана объявил себя легитимным главой государства
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Amrullah Saleh
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя легитимным главой государства после бегства экс-президента Ашрафа Гани.
Об этом он сообщил в Twitter.
Салех напомнил, что по Конституции Афганистана в случае отсутствия президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент. Он подчеркнул, что сейчас находится на территории страны и устанавливает связь с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.
Вице-президент Афганистана также призвал жителей страны присоединяться к сопротивлению талибам. «Мы должны доказать, что Афганистан — не Вьетнам, а «Талибан» — даже отдаленно не армия Вьетконга», — добавил политик.
Издание Daily Mail сообщает, что Амрулла Салех вместе с Ахмадом Масудом, сыном полевого командира и экс-министра обороны Афганистана Ахмеда Шаха Масуда, предположительно, находятся в Панджшерской долине — единственном регионе, который не контролируют талибы. Там создают партизанское движение.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам. Восьмерых украинцев вывезли оттуда утром 16 августа. Сейчас там остаются еще 153 гражданина Украины (самолет не может вылететь).