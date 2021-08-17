В Афганистане на военной базе заблокировали украинцев — их окружили талибы
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- Костя Андрейковец
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HOSHANG HASHIMI / Contributor
В Афганистане в окрестностях Кабула на военной базе заблокированы 12 граждан Украины, которые работали по частному военному контракту. Базу окружили талибы — они прогнали старую охрану и не выпускают украинцев.
Об этом сообщают «Суспільне» и LIGA.net.
Жена одного из украинцев Максима К., который находится на базе, рассказала, что он работал в стране два года в составе частной компании и охранял посольства, бизнес-центры. На 18 августа компания купила сотрудникам авиабилеты в Украину, но из-за захвата Кабула талибами все коммерческие рейсы были отменены. Украинцев должны были эвакуировать после вывоза посольства, которое они охраняли, но этого не произошло.
Сейчас 12 граждан Украины не могут самостоятельно покинуть базу. Один из заблокированных на базе украинцев рассказал журналистам, что талибы сдать им оружие, но получили отказ.
«Мы сказали, что пока мы здесь оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее», ㅡ цитирует LIGA.net собеседника. При этом он добавил, что украинцы также есть и на других базах, которые также окружены талибами.
Заблокированные украинцы и их родственники уже обратились за помощью в Министерство иностранных дел Украины, к военному атташе, а также в консульство Украины в Таджикистане. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинцами вышли на связь и будут инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации. По словам Николенко, сейчас в аэропорту Кабула находится самолет для их эвакуации, но в аэропорту хаос, а полеты гражданской авиации запрещены. МИД параллельно отрабатывает другие варианты эвакуации.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничили со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- МИД Украины накануне сообщал, что в Афганистане остались около 50 украинцев. СМИ сообщают о цифре в 120 человек.