В Афганистане на военной базе заблокировали украинцев — их окружили талибы

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HOSHANG HASHIMI / Contributor

В Афганистане в окрестностях Кабула на военной базе заблокированы 12 граждан Украины, которые работали по частному военному контракту. Базу окружили талибы — они прогнали старую охрану и не выпускают украинцев.

Об этом сообщают «Суспільне» и LIGA.net.

Жена одного из украинцев Максима К., который находится на базе, рассказала, что он работал в стране два года в составе частной компании и охранял посольства, бизнес-центры. На 18 августа компания купила сотрудникам авиабилеты в Украину, но из-за захвата Кабула талибами все коммерческие рейсы были отменены. Украинцев должны были эвакуировать после вывоза посольства, которое они охраняли, но этого не произошло.

Сейчас 12 граждан Украины не могут самостоятельно покинуть базу. Один из заблокированных на базе украинцев рассказал журналистам, что талибы сдать им оружие, но получили отказ.

«Мы сказали, что пока мы здесь оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее», ㅡ цитирует LIGA.net собеседника. При этом он добавил, что украинцы также есть и на других базах, которые также окружены талибами.

Заблокированные украинцы и их родственники уже обратились за помощью в Министерство иностранных дел Украины, к военному атташе, а также в консульство Украины в Таджикистане. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинцами вышли на связь и будут инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации. По словам Николенко, сейчас в аэропорту Кабула находится самолет для их эвакуации, но в аэропорту хаос, а полеты гражданской авиации запрещены. МИД параллельно отрабатывает другие варианты эвакуации.