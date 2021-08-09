Польские пограничники у границы с Беларусью задержали 349 мигрантов — это рекордный поток
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Польские пограничники на границе с Беларусью третий день задерживают крупные группы нелегальных мигрантов из Ирака и Афганистана.
Об этом сообщает погранслужба Польши.
За три дня задержали 349 иностранцев — это треть от всего количества задержанных с начала года (871 человек). Самая большая группа (85 человек) была задержана в субботу, 7 августа, в районе населенного пункта Кузница.
Мигрантов останавливали в Подляском воеводстве. Сейчас устанавливаются их личности и гражданство. Все иностранцы проходят тестирование на коронавирус. После подтверждения личности они по решению суда будут отправлены в охраняемые центры.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.
- Поток мигрантов хлынул и в Польшу. Сейм Литвы признал это гибридной агрессией — на границе построили заграждение из проволоки. Литва начала разворачивать мигрантов и отправлять обратно в Беларусь.
- В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Ирак решил эвакуировать своих граждан из Беларуси на фоне мигрантского кризиса.