Беленюк стал олимпийским чемпионом по борьбе
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ryan Pierse / Getty Images
Нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.
В финальном поединке категории до 87 килограммов украинец одолел представителя Венгрии Виктора Лоринца. Схватка проходила по схожему с полуфинальным матчем сценарию. Венгр получил балл в первом раунде, однако во втором украинец взял ситуацию под контроль — сначала сравнял счет, а потом провел два приема, которые принесли ему четыре очка.
В среду украинский борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов завоевал серебро Олимпийских игр в весовой категории до 67 килограммов.
- 3 августа Алла Черкасова завоевала бронзовую награду в соревнованиях по вольной борьбе, а 1 августа серебро для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
- Перед этим спортсмены принесли пять бронз — первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль добыл пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).