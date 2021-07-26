Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардепа снова взяли под стражу

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Нужненко Сергей \ УНИАН

Бывшего нардепа и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании и незаконном обращении с оружием, снова взяли под стражу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Судья удовлетворил желание СБУ. Семен Семенченко снова отправляется под арест в изолятор СБУ», — написал экс-нардеп, уточнив, что такое решение принял судья Соломенского суда Максим Вишняк.

Отметим, согласно решению суда Семенченко будет находиться под стражей 60 дней. Его арестовали в зале суда.

Сам Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, избранную ему судом ранее. Адвокаты экс-нардепа готовятся к апелляции.