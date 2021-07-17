В Украине во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей от 12 лет

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В Украине во время пятого этапа вакцинации от коронавируса разрешат прививать детей.

Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19 «Між хвилями».

«Во время пятой волны будет разрешена вакцинация детей, но нужно будет следить за нашими рекомендациями, каким именно детям в первую очередь нужно отдавать предпочтение», — сказал он.

По словам Заики, для детей 12—16 лет будут использовать вакцину Pfizer.

«Будет четкий алгоритм, в каких случаях должны отдать предпочтение. Например, ребенок едет за границу на учебу, на соревнования, на какие-то конкурсы, и это путешествие за границу предусматривает две [дозы] вакцинации от коронавирусной болезни. Ребенок 12+, например, объединяется с членами семьи и едет за границу или к ним выезжает — действует этот же алгоритм», — добавил представитель ЦОЗ.

Также Заика уточнил, что ребенок в возрасте 12+ может получить вторую дозу Pfizer в Украине, если первый раз его прививали за границей, где он находится, например, на учебе.

В то же время чиновник отметил, что сейчас в Украине делают акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов, в том числе старше 65 лет.