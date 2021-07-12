СНБО впервые проведет заседание за пределами Киева. Данилов озвучил повестку дня
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Юлия Вебер / «Бабель»
Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые проведет выездное заседание в пятницу, 16 июля.
Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«В эту пятницу Владимир Александрович принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в одном из областных центров. Где именно это будет происходить — будет известно завтра», — сказал он.
По словам Данилова, повестка дня уже составлена президентом. В частности, будут рассматриваться вопросы, актуальные для этого региона.
«Будут рассматриваться вопросы нашей безопасности, то, что касается НАТО, санкционной политики», — добавил секретарь СНБО.
Отдельно Данилов отметил, что во время заседания могут представить список олигархов.
«Давайте дождемся заседания в пятницу, и вы там, я думаю, услышите определенные новости по этому поводу», — заявил секретарь СНБО в ответ на вопрос журналистки и намекнул, что в списке может оказаться более 13 фамилий.
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