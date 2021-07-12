Twitter заблокировал учетную запись задержанного в Беларуси оппозиционера Протасевича

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Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись беларусского оппозиционера Романа Протасевича. Этот профиль бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA зарегистрировал на прошлой неделе, 7 июля.

Причина блокировки неизвестна, а при переходе на аккаунт указано, что действие акrаунта приостановлено.

Отметим, что во время принудительной посадки самолета, когда Протасевича задержали, из социальных сетей исчезли его страницы.

Однако 7 июля, находясь под домашним арестом, он завел учетную запись и выложил первое видео, в котором пообещал всегда быть на связи.

«Здравствуйте, друзья. Это мой новый твиттер. Потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить», — отметил парень в видеообращении.

Один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он пишет это под контролем, мол «поставь два знака препинания подряд».

Позже в одном из твитов появилось два дефиса подряд вместо тире.

Отметим, что беларусское законодательство запрещает лицам, находящимся под домашним арестом, пользоваться телефоном или интернетом, или же выходить на улицу. Поэтому непонятно, каким образом Протасевич сумел «свободно и беспрепятственно» завести новый аккаунт в соцсети.