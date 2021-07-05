Окружной админсуд Киева приостановил действие второго предписания НАПК по Витренко в «Нафтогазе»
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- Ангелина Шеремет
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Facebook / Yuriy Vitrenko
Окружной административный суд Киева приостановил действие второго предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в адрес наблюдательного совета «Нафтогаза» о прекращении контракта с главой Юрием Витренко.
Соответствующее решение суд принял в понедельник, 5 июля.
По мнению суда, такое решение гарантирует эффективную защиту и восстановление нарушенных прав Витренко, для защиты которых он обратился в суд. Напомним, НАПК считает, что назначение бывшего и. о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления «Нафтогаза» противоречит законодательству Украины, поскольку не прошел год после его работы в Минэнерго.
Это уже второе предписание по Витренко, которое остановил ОАСК. Первое предписание было от НАПК к главе правительства Денису Шмыгалю, второе — к наблюдательному совету «Нафтогаза».
Отметим, что ОАСК открыл производство по административному делу по иску Витренко к НАПК. Подготовительное судебное заседание состоится 14 июля. Юрий Витренко просит признать противоправным и отменить предписание Нацагентства, датированное 1 июля.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен расторгнуть контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Первое предписание ОАСК остановил 18 июня.
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом любому суду, который «предал уважение к закону». Вместо ОАСК президент предлагает создать Киевский городской окружной админсуд.