В Кремле назвали два «момента», которые мешают встрече Зеленского и Путина

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что встрече украинского и российского президентов мешает два «момента». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 4 июня, передает РБК.

По словам Пескова, одна из причин — якобы нарушение Украиной Минских соглашений. Вторая — преследование «политических оппонентов».

«Помимо вот этого основного момента о невыполнении минских договоренностей еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давление на политических оппонентов», — сказал пресс-секретарь Путина.

Он не уточнил, о ком именно идет речь. Песков лишь упомянул, что против этих «успешных политических оппонентов» Зеленского открыты уголовные дела.