В Кремле назвали два «момента», которые мешают встрече Зеленского и Путина
- Автор:
- Костя Войтенко
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что встрече украинского и российского президентов мешает два «момента». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 4 июня, передает РБК.
По словам Пескова, одна из причин — якобы нарушение Украиной Минских соглашений. Вторая — преследование «политических оппонентов».
«Помимо вот этого основного момента о невыполнении минских договоренностей еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давление на политических оппонентов», — сказал пресс-секретарь Путина.
Он не уточнил, о ком именно идет речь. Песков лишь упомянул, что против этих «успешных политических оппонентов» Зеленского открыты уголовные дела.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу в Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».
- Позже в Кремле намекнули на возможную отмену встречи Зеленского и Путина из-за санкций против России. А сам глава Кремля ушел от ответа на вопрос о ней.