Сборная Украины вернулась в Киев, в аэропорту ее встретили около тысячи болельщиков

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Стас Козлюк \ Бабель

В воскресенье, 4 июля, игроки и тренерский штаб сборной Украины, которые закончили выступление на Чемпионате Европы, вернулись в Киев. В аэропорту «Борисполь» их встретили около тысячи болельщиков.

Украинская команда должна была приземлиться в столице около 15:00. Однако рейс из Рима, где накануне сборная уступила Англии в 1/4 финала со счетом 0:4, задержали. В итоге игроки и тренерский штаб смогли выйти к встречавшим их болельщикам около 17:00.

Команду, которая впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионатов Европы, в аэропорт приехали поприветствовать около тысячи человек. Наставник сборной Андрей Шевченко поблагодарил со сцены за поддержку на протяжении всего турнира.

«Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры… Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку», — сказал он.

Стас Козлюк \ Бабель

Шевченко отдельно обратился к игрокам, поблагодарив за самоотдачу и футбол, который они продемонстрировали на турнире.