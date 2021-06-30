Минтранс США предложил запретить продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Videvo
Министерство транспорта США 29 июня издало приказ, в котором предлагается запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы из Штатов в Беларусь. Запрет может коснуться и рейсов с пересадками.
Об этом говорится на сайте Министерства.
Приказ основан на решении Государственного департамента о том, что, в свете принудительной посадки рейса Ryanair, ограничения перевозок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает интересам внешней политики США. Обсуждение этого предложения Министерства продлится до 1 июля.
Запрет предоставит правительству США возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любого транспорта, который считается таким, что соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности.
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