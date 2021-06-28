Депутат Козак арендует жилье в Беларуси. За него он заплатил 1,3 миллиона гривен

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Фото с сайта ОПЗЖ

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, которого подозревают в госизмене вместе с Виктором Медведчуком, задекларировал проживание в Беларуси.

В своей декларации он указал, что арендует жилье, за которое заплатил 1 319 291 гривну. Также он указал, что 31 мая продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 гривны.

Ранее соратник Козака Медведчук утверждал, что нардеп находится в Беларуси на лечении, но Верховная Рада не получала его больничный. Информацию о якобы лечении опровергала и генпрокурор Ирина Венедиктова. «У нас оперативная информация другая», — говорила она.