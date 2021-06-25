В Украине уже открыли 130 пунктов массовой вакцинации — список
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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gov.pl
В Украине по состоянию на 25 июня работает 130 пунктов вакцинации от коронавируса. Они принимают людей либо в порядке живой очереди, либо через предварительную запись в лист ожидания через приложение «Дія».
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
Прививки там делают бесплатно, китайской вакциной CoronaVac, которую одобрила ВОЗ. Такие центры открылись во всех 19 регионах. Больше всего в Днепропетровской области — 19 центров. В Винницкой их 13, в Херсонской и Львовской — 12. В Одесской области — 10.
По 7 центров вакцинации в Черкасской и Полтавской областях, по 6 — в Черновицкой, в Ровенской и в Киевской.
В Донецкой, Закарпатской и Запорожской областях открыли по 5 центров. Четыре — в Волынской, три в Харьковской. По два центра вакцинации работают в Житомирской, Хмельницкой и Луганской областях.
По одному центру работают в Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черниговской, Сумской областях и городе Киеве.
Полный перечень 130 центров с адресами и часами работы здесь.
Напомним, что с 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания, или в порядке живой очереди. Приоритет во всех случаях предоставляется пожилым людям.
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