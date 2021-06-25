Порошенко обвинил Зеленского во лжи о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и требует отчета президента перед ВСК

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Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Петр Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи относительно спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера».

Об этом он заявил в видеообращении вечером 25 июня.

«О вагнеровцах в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой операции по задержанию 33 российских террористов, на руках которых — кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76 и Ан-26. И вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор опровергаемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в последний момент ее свернул. Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, что якобы это они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время отдал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров», — рассказал он.

Также Порошенко заверил, что на следующей неделе в Верховной Раде «Евросолидарность» совместно с партнерами будет требовать, чтобы ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены рассмотрела вопрос срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев», а Зеленский пришел на заседание и ответил на все вопросы.

Кроме этого политик раскритиковал заявление Зеленского о том, что «Украина проявила субъектность» в истории с «вагнеровцами».

«Оказывается, он сознательно злоупотребляет публичными претензиями к нашим ключевым партнерам, мол, таким образом возвращает субъектность стране. Он глубоко ошибается, потому что это очень рискованная дорога к тому, чтобы остаться один на один с агрессором. Во-вторых, какие аргументы должны быть у наших партнеров не встречаться с Путиным, если сам Зеленский требует тет-а-тет с российским диктатором?» — добавил он.

Порошенко возмутился и из-за слов Зеленского о готовности разорвать отношения с оккупированными территориями, если так на референдуме проголосуют украинцы.

«Откуда в американской и европейской столицах должны черпать уверенность, что Украина серьезно борется за возвращение Крыма, Донецкой и Луганской областей, если они увидели готовность Зеленского отречься от людей и территорий, построив «стену». Оставить их под российским контролем, прикрывшись референдумом от ответственности. Эта его инициатива — ни что иное как покушение на преступление, предусмотренное статьей 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — отметил пятый президент, напомнив, что «иммунитет не вечен, и за преступления и ложь точно придется отвечать».