«Явка с повинной». «Евросолидарность» обвинила Зеленского в госизмене из-за интервью о «вагнеровцах»

Новости

Андрей Горб / «Бабель»

В партии «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Петр Порошенко, обвинили Владимира Зеленского в государственной измене за якобы «сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера».

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое появилось после интервью действующего президента в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

«Вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене — и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя», — заявили в «ЕС», комментируя рассказ Зеленского о спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Отметим, заявление политсилы называется «Как Путин х**ло, так Зеленский брехло», в тексте президента Украины также называют «юристом-недоучкой».

«На циничной лжи шел на президентство. На такой же лжи пытается удерживаться у власти. И во время избирательной кампании, и теперь главным его медийным инструментом остается канал Коломойского-Медведчука, который владельцы сдали в аренду Офису президента», — добавили в политсиле.

К тому же Зеленского обвиняют в разрушении международной коалиции в поддержку Украины, занижении реальной статистики заболеваемости коронавирусом и высокой смертности в стране, разграблении «антиковидного фонда», «великому крадівництві».

Кроме этого, президента обвинили в «хамских выпадах в адрес лидера оппозиции и пятого президента», а также в распространении российского нарратива про «война потому, что на ней Порошенко зарабатывает».