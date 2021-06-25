Протасевича и его девушку Сапегу перевели под домашний арест

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Беларусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу, перевели под домашний арест.

Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на их родителей.

Отчим Софьи Сергей Дудич заявил, что Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске. Родители ее не видели, и для них новость стала неожиданностью. Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич не сказал.

Посольство России в Беларуси подтвердило информацию о том, что Сапегу перевели.

О том, что Протасевич переведен под домашний арест, рассказал его отец.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру», — заявил он.

По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняли. «Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят», — сказал Протасевич-старший.