«Граничит с объявлением экономической войны». В МИД Беларуси резко отреагировали на введение санкций Евросоюзом и США

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Министерство иностранных дел Беларуси раскритиковало новый пакет санкций Евросоюза, США, Канады и Великобритании, заявив, что они граничат с «объявлением экономической войны».

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, обнародованном на сайте ведомства.

«Любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия — санкции и давление на суверенное государство. Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они являются контрпродуктивными и порочными. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это понимают. В то же время продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы «высушить режим финансово». По сути это граничит с объявлением экономической войны», — считают в министерстве.

В беларусском МИД предупредили, что ответные меры, которые «ЕС заставляет нас принять», тоже могут негативно сказаться на сферах взаимодействия и на интересах граждан и компаний стран Запада, которые ввели санкции.

«Евросоюз намеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска «окон возможностей» по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по «тропе санкционной войны», прислушаться к голосу разума и подумать о будущем», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.