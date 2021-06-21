Норвегия, Черногория и ряд других стран присоединились к решению Евросоюза закрыть небо для беларусских самолетов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pixabay
Ряд стран присоединились к решению Евросоюза о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов беларусских авиакомпаний из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.
Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано 21 июня.
«Страны-кандидаты, в том числе Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны Европейской ассоциации свободной торговли, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — говорится в его заявлении.
Как отмечается в документе, указанные страны обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета.
«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — добавил Стано.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украина и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Ранее для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания.
- 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.