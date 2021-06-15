Медведчук пожаловался на Украину в Европейский суд по правам человека
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за «незаконных действий украинской власти».
Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега по фракции Ренат Кузьмин.
«Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — написал Кузьмин.
По мнению нардепа, решение ЕСПЧ «несложно предвидеть», поскольку Верховный комиссар ООН по правам человека ранее критиковал закрытие властями связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов.
«Несложно предположить и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду крупному начальству. Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, то есть решения долго ждать не придется», — отметил Кузьмин.
- 2 февраля 2021 года санкции ввели против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne.
- 19 февраля СНБО ввела санкции против 8 человек (трое украинцев, пять россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Виктор Медведчук находится под домашним арестом по делу о государственной измене. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.