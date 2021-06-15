Байден перед встречей с Путиным назвал его «достойным соперником», но от слов о «убийце» не отказался

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The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня, назвал его «достойным соперником» и заявил, что его слова о «убийце» были честными.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, цитирует Politico.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, [...] что он достойный соперник», — сказал Байден и добавил, что иногда нужно заключать договоренности с соперниками.

Вместе с тем он подтвердил свои мартовские слова о том, что Путин — убийца и сказал, что тогда он честно ответил на вопрос журналиста.

«Ответ таков: я считаю, что в прошлом он [Путин] фактически признавал, что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал. Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести», — добавил Байден.

Напомним, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Швейцарии — через 2 дня после саммита НАТО. Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границы и в оккупированном Крыму.