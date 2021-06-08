Количество полностью вакцинированных украинцев превысило 150 тысяч человек
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images / «Бабель»
В Украине за сутки 7 июня медики сделали 48 161 прививку против COVID-19, а в целом с начала вакцинации две дозы получили 152 142 человека.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
С 24 февраля мобильные бригады медиков сделали уже 1,43 миллиона прививок, при этом первую дозу получили 1,28 миллиона человек. 7 июня больше всего прививок сделали в Киеве — 7 431, а также в Днепропетровской (5 805), Черкасской (4 338) и Киевской (4 055) областях. Меньше всего людей вакцинировали в Черновицкой (334) и Винницкой (444) областях.
В основном люди получали прививки препаратом Pfizer — 25 029 доз, CoronaVac — 21 652 дозы. Вакциной Covishield сделали 660 прививок, а AstraZeneca — 820.
По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.
- В Украине уже доставили 1,715 миллиона доз вакцин компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca-Covishield, 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тысяч доз AstraZeneca-SKBio, почти 240 тысяч доз Pfizer и 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- В Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Впоследствии в Одессе решили открыть еще три крупных центра вакцинации от коронавируса. Один центр откроют в Тернополе.