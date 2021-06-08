Количество полностью вакцинированных украинцев превысило 150 тысяч человек

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В Украине за сутки 7 июня медики сделали 48 161 прививку против COVID-19, а в целом с начала вакцинации две дозы получили 152 142 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С 24 февраля мобильные бригады медиков сделали уже 1,43 миллиона прививок, при этом первую дозу получили 1,28 миллиона человек. 7 июня больше всего прививок сделали в Киеве — 7 431, а также в Днепропетровской (5 805), Черкасской (4 338) и Киевской (4 055) областях. Меньше всего людей вакцинировали в Черновицкой (334) и Винницкой (444) областях.

В основном люди получали прививки препаратом Pfizer — 25 029 доз, CoronaVac — 21 652 дозы. Вакциной Covishield сделали 660 прививок, а AstraZeneca — 820.

По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.