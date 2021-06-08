Bihus.Info опубликовал последний выпуск «пленок Медведчука». Он договаривается с Россией о поставках газа, электричества, а о пленных почти не говорит

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Синица Александр / УНИАН

Издание Bihus.Info обнародовало последнюю часть пленок нардепа и одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука. На них он вмешивается в переговоры России и Украины по газу, договаривается о поставках электричества в аннексированный Крым и вскользь обсуждает вопрос пленных.

Об этом говорится в расследовании издания на YouTube.

В частности, Медведчук в октябре 2014 года обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком и главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставок газа. В том же месяце в Брюсселе состоялась встреча министров энергетики России и Украины, а также глав «Нафтогаза» и «Газпрома». Но перед этим Медведчук несколько дней обсуждал этот вопрос и даже летал в Москву на переговоры. Он заверил, что уговорил Порошенко смягчить требования со стороны Украины.

В одной из бесед Медведчука и Миллера последний жаловался, что после разговоров с Коболевым они не могут договориться о цене. Тогда Медведчук пообещал поговорить с Порошенко и потом перезвонил с информацией о том, что президент пообещал разобраться.

На пленках Медведчука впервые называет Порошенко «Петром Алексеевичем». До этого он всегда говорил «наш главный».

По данным журналистов, Украина хотела внести цену на газ в контракт, но РФ настаивала, чтобы ее зафиксировали в другом документе, например в межправительственном. В итоге в контракте цену так и не прописали.

Также Медведчук фигурировал в переговорах по поставкам электроэнергии в аннексированный Крым. Тогда СМИ писали о том, что в контракт между Украиной и Россией хотели ввести посредника — компанию бизнес-партнера Порошенко Константина Григоришина. Это косвенно подтверждает и Медведчук, который предлагал прислать Григоришина и своего соратника Тараса Козака на переговоры. Но контракт подписали без посредников.

Последняя тема пленок — обмен пленными. Медведчук в беседе с тогдашним куратором Донбасса из Кремля Владиславом Сурковым в который раз отмечает, что этим вопросом его попросил заниматься именно Порошенко. Сам же он вел переговоры только с так называемыми омбудсменами «Л/ДНР». В частности, во время одной из таких бесед «омбудсмен ЛНР» Ольга Кобцева жалуется, что в обход нее хотят провести обмен «7 на 1» в пользу Украины. Медведчук призывает ее не проводить этот обмен.

Также Медведчук активно обсуждал вопрос освобождения из плена «киборга» Андрея Гречанова. Он рассказывал «министру обороны ДНР» Владимиру Кононову, что Гречанова хотят обменять благодаря личным договоренностям главаря «ДНР» Александра Захарченко и советника министра обороны Алексея Мочанова. Но Медведчук уверяет, что обмен должен состояться только под руководством «двух первых», а не «какого-то Мочанова». К тому же он отмечает, что украинский президент помилует Владимира Старкова — российского военного, который пытался ввезти в Украину взрывчатку. И таким образом будет создан первый прецедент помилования участников войны на Донбассе.

Обмен должен был состояться 28 ноября, но Медведчук позвонил Кононову и попросил отменить обмен. Его обменяли 30 ноября, когда из Парижа вернулся Порошенко. Журналисты делают вывод, что это сделали для того, чтобы создать «хорошую картинку на камеру» и при участии президента.