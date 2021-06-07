Минздрав: Украинцы уже могут получить бумажные международные свидетельства о вакцинации

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Министерство здравоохранения готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздраве.

Также в министерстве уточнили, что получить документ можно будет сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Свидетельство заполняется на английском или французском языках, дополнительно также на украинском языке.

Отмечается, что в документе будут указаны персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будет записываться, как в заграничном паспорте или по правилам транслитерации), а также информация о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и прочее).

Учреждение должно напечатать и оформить свидетельство согласно международным требованиям по запросу человека, который, со своей стороны, может показать его во время пересечения границы.

В то же время документ будет действительным, только если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ, а также если будет официальный штамп учреждения здравоохранения, подпись врача и пациента (его уполномоченного представителя). Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а при обращении к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

В Минздраве отметили, что если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против коронавируса, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Отдельно в министерстве отметили, что международные свидетельства о вакцинации — это не «иммунные паспорта» или «ковидные сертификаты», которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом.