Притула заявил о выходе из партии «Голос»

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Сергій Притула / Facebook

Бывший кандидат на должность мэра Киева от «Голоса» Сергей Притула объявил о выходе из партии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Два года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде «Голоса» перед прошлыми парламентскими выборами.... Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул бы основатель. Однако сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии «Голос», — написал Притула.

Он добавил, что не уходит из политики, а только покидает партию, объяснив это тем, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам.

«Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственное правильное решение — максимально дистанцироваться от этого руководства», — пояснил Притула.

В конце апреля политик высказывал желание возглавить партию, на что ее руководительница Кира Рудик отреагировала довольно сдержанно и напомнила, что на партийном съезде она получила 90% поддержки.