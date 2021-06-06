Хакеры из Anonymous записали обращение к Илону Маску из-за его твитов о биткоине: Жди нас
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Win McNamee / Getty Images
Сообщество хакеров Anonymous распространило видеообращение, адресованное основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску из-за его твитов о биткоине, которые, вероятно, приводят к колебанию курса этой криптовалюты.
Ролик продолжительностью почти четыре минуты обнародовали накануне на YouTube-канале, вероятно связанному с движением.
В записи человек в маске Гая Фокса, который говорит измененным голосом, заявил, что Маск своими публикациями будто бы пренебрегает инвестициями других.
«Твои твиты на этой неделе показывают явное пренебрежение к среднестатистическому человеку рабочего класса [...] Ты думаешь, что ты — самый умный человек в комнате, но теперь ты встретил достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Жди нас», — заявили в обращении, не уточнив, что под этими словами они имеют в виду.
Обращение появилось на следующий день после того, как Маск сделал твит со словом «биткоин», добавив к записи емодзи в виде разбитого сердца. После публикации произошел обвал курса этой криптовалюты на $3 тысячи — до $36,5 тысячи.
Обращение Anonymous Маск пока прямо не прокомментировал. Однако 6 июня в его Twitter появилось сообщение со словами: «Не убивайте то, что ненавидите, сохраните то, что любите».
- В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоины. Илон Маск это не оценил, но в конце марта объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины, подняв курс криптовалюты. 13 мая Маск сообщил, что Tesla остановила прием биткоина в качестве оплаты из-за влияния на экологию. Криптовалюта потеряла в цене 15%. Уже 17 мая Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом о Tesla.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном». Маск после шоу потерял $20 миллиардов.