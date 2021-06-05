В Сербии и Аргентине начали производить российскую вакцину «Спутник V»
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Официальный сайт мэра Москвы
Аргентина и Сербия официально начали промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российский гостелеканал «Россия 24».
Агентство пишет, что в эфире канала показали, как президент России Владимир Путин через видеосвязь наблюдал за началом производства вакцин в обеих странах.
Российская вакцина, произведенная в Аргентине и Сербии, сначала будет использоваться для внутренних нужд, а позже, как говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продажей вакцины, ее будут экспортировать.
«Радио Свобода» отмечает, что в Сербии вакцину будут производить на базе института «Торлак». Пробное производство вакцины в стране начали в апреле — субстанцию для нее привозят из России, в Белграде ее только пакуют в ампулы. До сих пор было произведено три пробные серии, которые прошли соответствующий контроль в России. На этом этапе планируют произвести четыре миллиона доз. Позже белградский институт должен овладеть полным циклом производства вакцины.
Российская вакцина не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам.
Напомним, власти Словакии в апреле заявили, что полученные образцы «Спутника V» отличаются от тех, о которых писал научный журнал The Lancet. В ответ Россия потребовала вернуть препарат.
Также из-за российской вакцины в Словакии произошел политический кризис — министра здравоохранения уволили за тайную закупку «Спутника V», а позже подал в отставку премьер Игорь Матович.
- Медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». Вакцина оказалась эффективной на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о 95%.
- 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. Однако в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой вакцины. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».