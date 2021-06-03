Беларусский гостелеканал показал кадры с допроса Протасевича. Родители говорят, что на видео видно синяки на его руках

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Беларусский государственный телеканал «ОНТ» показал видео, на которых бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказывает о приземлении самолета Ryanair в Минске и своем задержании.

Видео состоит из коротких нарезанных фрагментов допроса Протасевича.

На кадрах он говорит о том, что не сразу понял, что его собираются задерживать на выходе из самолета. Также оппозиционер рассказал, что пытался после приземления самолета не контактировать со своей девушкой Софьей Сапегой, надеясь, что «как минимум ее не задержат».

На кадрах, показанных «ОНТ», Протасевич также рассказывает о конфликте с каким-то человеком. «У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем довольно напряженный. Особенно в последние дни. Сначала у нас с ним не было каких-то больших конфликтов, за исключением того, когда на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас обоих, мол, сильные характеры, и явно могут быть какие-то проблемы», — говорит Протасевич на одном из фрагментов.

«Единственный раз, когда я вообще написал о том, как, куда и на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было вот в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где, в принципе, и этот человек», — сказал Протасевич.

В другом фрагменте оппозиционер говорит, что к нему «изменилось» отношение со стороны одного советника оппозиционерки Светланы Тихановской Франтишека Вячорка.

Еще в одном фрагменте Протасевич рассказывает об уличных протестах в Беларуси: «Сейчас активности просто нет. Сейчас ее не может быть. Еще в тот момент, когда я был в Вильнюсе, открыто говорил — сейчас уличная активность не нужна. Как минимум надо ждать, когда обострится ситуация в экономике».

Родители Протасевича после обнародованного фильма отметили, что у Романа на видео заметны синяки на руках, а лицо — «замылили».

«Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе», — отметила его мать Наталья в комментарии «Настоящее время».

Родители Протасевича уверены, что фильм «ОНТ» снят по заказу властей Беларуси с целью «оправдать себя» и принудительную посадку самолета.