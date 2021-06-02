«Санкции ЕС и США уже не работают — Россия привыкла с этим жить». Зеленский предлагает ввести новый формат давления на РФ

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать новый формат санкционной политики в отношении России.

Об этом он заявил 2 июня на встрече с делегацией Конгресса США (сенаторы Джин Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи, их советники и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин).

«Нынешние санкции со стороны ЕС и США сегодня уже не работают — Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики», — сказал Зеленский и подчеркнул важность продолжения политики санкций в отношении РФ, пока она не прекратит агрессивные действия.

Президент сообщил представителям делегации, что на временно оккупированных территориях и вдоль украинской границы сейчас наблюдается концентрация российских войск, а также что Россия увеличила количество самолетов и военной техники вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

«То есть Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. Всего отвели около 10 тысяч военных», — отметил Зеленский.

Отдельно он подчеркнул, что на линии разграничения сейчас работает только один новый контрольный пункт въезда/выезда, остальные так и не заработали из-за нежелания боевиков.