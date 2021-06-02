Арестович: Если Лукашенко допустит боевиков «ЛНР» к Протасевичу, переговоров ТКГ в Минске не будет

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что если беларусские власти действительно допустят к оппозиционеру Роману Протасевичу представителей «ЛНР» с допросом, это будет означать, что Минск больше не сможет быть площадкой для переговоров ТКГ по Донбассу.

Об этом он сказал в комментарии «BBC News Украина».

«Если это фактически произойдет, это будет означать одно — Лукашенко больше не может быть посредником, предоставлять Минск как площадку для переговоров. И та политическая позиция, какую обозначил глава нашей делегации Леонид Кравчук, когда он сказал, что Минск не может больше быть площадкой, — она перейдет от политической позиции к конкретным организационным мероприятиям по изменению площадки», — подчеркнул Арестович.

Другой украинский представитель в ТКГ, журналист Сергей Гармаш считает, что слова Лукашенко «можно рассматривать как де-факто признание его режимом марионеточных «республик».

«Беларусский узурпатор «забыл», что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске — городе, в котором подписывались так называемые Минские соглашения, закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе», — написал Гармаш в Facebook.

Отметим, ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина должна срочно рассмотреть вариант переноса заседаний ТКГ из Беларуси в другую страну. В то же время Арестович в комментарии «Бабелю» 27 мая отмечал, что пока официально переговоров о новом месте нет.

О чем идет речь?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы представители террористической группировки «ЛНР» допросили задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у «следователей» по этому делу] будут вопросы к ним — добро пожаловать к нам, пожалуйста, задайте им вопрос, потому что людей убивали они там, на Донбассе», — заявил Лукашенко.

Отметим, что информации, подтверждающей участие Протасевича в боевых действиях на Донбассе, нет. Известно, что он ездил туда как журналист.

26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.

27 мая в «ЛНР» возбудили дело в отношении Протасевича, а 1 июня боевики обратились к Лукашенко с просьбой передать им оппозиционера для «следственных действий».