«Слуга народа» готова 200 голосами поддержать обращение о признании режима Лукашенко угрозой

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Гонтар Владимир / УНИАН

В Верховной Раде планируют рассмотреть проект постановления с призывом к международным организациям признать режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой мировой безопасности. Фракция «Слуга народа» готова поддержать этот проект 200 голосами.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко в комментарии Интерфакс-Украина.

«Как только он [проект постановления] пройдет комитет, думаю, сразу можно будет и в зал выносить. Я не говорю, что по нему [голосованию за проект] есть решение фракции. Его, наверное, и не может быть по этому вопросу, так как он очень идеологический. То есть определенное количество депутатов не поддержат. Но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это», — заверил нардеп.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать «на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые противоречат соблюдению прав человека и правосудия».

Однако, по словам Корниенко, продолжается дискуссия об экономической реакции. «Здесь необходимо вести ее взвешенно: есть группы товаров, которые импортозамещению не подлежат. Но есть и другие группы товаров, в отношении которых есть окно возможностей, чтобы внедрить сейчас квоты и еще немного поддержать наших аграриев», — добавил он.

О чем говорится в проекте постановления?

25 мая группа нардепов зарегистрировала в парламенте проект постановления № 5560 «Об обращении Верховной Рады к ООН, Еврокомиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности».

Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия беларусских властей по принудительной посадке самолета компании Ryanair и задержанию бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признать режим Лукашенко угрожающим мировой безопасности и способствовать незамедлительному расследованию этого инцидента.

Проект постановления также предусматривает призыв усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

Инициаторами документа стали около 30 депутатов из фракций «Европейская солидарность», «Голос», «Слуга народа» и группы «За майбутнє».

Отметим, в повестке дня Рады на 2 июня нет вопроса о рассмотрении этого проекта. Как свидетельствует информация на сайте парламента, проект 27 мая отправили на рассмотрение профильного комитета.