«Захватил некоторые документы». Лукашенко приехал к Путину с черным чемоданом и пожаловался на попытку раскачать ситуацию в Беларуси
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 28 мая в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича, сообщает ВВС Украина.
Во время встречи рядом с креслом Лукашенко стоял черный чемодан.
«Всегда есть желающие подбросить нам проблем. Вы о них знаете. Я вас проинформирую. Пользуясь доверительным отношением, захватил некоторые документы, чтобы вы понимали, что происходит. Чтобы вы понимали, что это за люди. Хотя мы с вами в этом ключе обсуждали много проблем», — заявил он.
По мнению Лукашенко, когда Путин ознакомится с этими документами, то поймет, «что там происходило и происходит».
«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», — заверил он.
В ответ на слова Лукашенко Путин вспомнил, как когда-то посадили самолет президента Боливии и вывели его из воздушного судна.
«И ничего, тишина...» — заявил российский президент.
«А с Россией в Турции, помните? В Сирию летел самолет. Якобы оружие. Посадили, досмотрели. Никто не кричал. Ну, досмотрели и досмотрели. Ваше суверенное право», — добавил Лукашенко.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАСа». Однако там сразу это опровергли.
- В тот же день появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.