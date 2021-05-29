«Захватил некоторые документы». Лукашенко приехал к Путину с черным чемоданом и пожаловался на попытку раскачать ситуацию в Беларуси

Новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 28 мая в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича, сообщает ВВС Украина.

Во время встречи рядом с креслом Лукашенко стоял черный чемодан.

«Всегда есть желающие подбросить нам проблем. Вы о них знаете. Я вас проинформирую. Пользуясь доверительным отношением, захватил некоторые документы, чтобы вы понимали, что происходит. Чтобы вы понимали, что это за люди. Хотя мы с вами в этом ключе обсуждали много проблем», — заявил он.

По мнению Лукашенко, когда Путин ознакомится с этими документами, то поймет, «что там происходило и происходит».

«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», — заверил он.

В ответ на слова Лукашенко Путин вспомнил, как когда-то посадили самолет президента Боливии и вывели его из воздушного судна.

«И ничего, тишина...» — заявил российский президент.

«А с Россией в Турции, помните? В Сирию летел самолет. Якобы оружие. Посадили, досмотрели. Никто не кричал. Ну, досмотрели и досмотрели. Ваше суверенное право», — добавил Лукашенко.