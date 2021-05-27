«Оперативная информация другая». Генпрокурор Венедиктова опровергла слова Медведчука о лечении Козака в Беларуси
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Irina Venediktova
Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, не находится в Беларуси на лечении, о чем говорил его однопартиец, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».
«Последняя информация, которая доходила до меня из СМИ, — господин Медведчук говорил, что он [Козак] находится на больничном, лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и она еще не стала предметом уголовных производств», — рассказала генпрокурор.
Также в ответ на вопрос о том, давал ли Козак о себе какое-то известие, Венедиктова сказала, что «прокуроры не докладывали» ей.
«Мы идем по процессу и подаем в розыск только для того, чтобы идти дальше. Закон о заочном осуждении для нас очень важен. Мы будем благодаря этому закону двигаться не только в отношении этого фигуранта, но и в отношении всех других, по делам Майдана и по коррупционерам, которые скрываются на территории России. Идти в отношении одного фигуранта и не идти в отношении других — это юридически неправильно и бессмысленно», — добавила она, комментируя ход дела.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
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