«Оперативная информация другая». Генпрокурор Венедиктова опровергла слова Медведчука о лечении Козака в Беларуси

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Facebook / Irina Venediktova

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, не находится в Беларуси на лечении, о чем говорил его однопартиец, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».

«Последняя информация, которая доходила до меня из СМИ, — господин Медведчук говорил, что он [Козак] находится на больничном, лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и она еще не стала предметом уголовных производств», — рассказала генпрокурор.

Также в ответ на вопрос о том, давал ли Козак о себе какое-то известие, Венедиктова сказала, что «прокуроры не докладывали» ей.

«Мы идем по процессу и подаем в розыск только для того, чтобы идти дальше. Закон о заочном осуждении для нас очень важен. Мы будем благодаря этому закону двигаться не только в отношении этого фигуранта, но и в отношении всех других, по делам Майдана и по коррупционерам, которые скрываются на территории России. Идти в отношении одного фигуранта и не идти в отношении других — это юридически неправильно и бессмысленно», — добавила она, комментируя ход дела.