Reuters: Турция подтолкнула союзников по НАТО смягчить реакцию на задержание Протасевича
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Erhan Ortac / Stringer
Турция повлияла на своих союзников по НАТО помягче отреагировать на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и последующее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов.
В среду, 26 мая, 30 стран-членов НАТО опубликовали совместное заявление с осуждением действий режима Александра Лукашенко, которое состояло из двух пунктов. Никаких карательных мер они не предусматривали, несмотря на позицию Польши и стран Балтии. Само заявление было менее резким, чем словам министров по отдельности.
Турция настаивала на том, чтобы любое упоминания о масштабных санкциях остались вне текста. Также была удалена фраза о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Беларусью.
Мотивы Турции пока непонятны. Дипломаты подозревают, что Анкара пытается сохранить связи с союзником Лукашенко Москвой и коридор для авиакомпании Turkish Airlines, которая ежедневно летает в Минск. Также Турция за счет Беларуси может надеяться на поток российских туристов этим летом.
МИД Турции пока не прокомментировал эту информацию.
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что является основой экономики страны.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме того, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.
- Страны G7 требуют освободить Протасевича, а Германия уже угрожает Минску «потоком» санкций.