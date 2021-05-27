Эстония закрыла воздушное пространство для беларусских авиакомпаний

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Эстония закрыла свое воздушное пространство для беларусских авиакомпаний и самолетов, которые вылетают из Беларуси, после принудительной посадки рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом говорится в решении правительства страны от 27 мая.

«Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом, и арестовав журналиста, критикующего правительство, и его спутницу, беларусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять ответственность за свои действия», — заявила премьер-министр Кая Каллас.

Глава эстонского правительства также отметила, что Евросоюз продолжит подготовку к быстрому введения дополнительных санкций в отношении беларусских чиновников и компаний, тесно связанных с режимом, а также разработает экономические санкции.