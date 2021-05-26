Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев. МИД также помог молдаванам и болгарам
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- Костя Андрейковец
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Mustafa Hassona / Anadolu Agency / Getty Images
Из сектора Газа, где недавно прекратились израильские ответные обстрелы, эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и четырех — Болгарии.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что их всех доставили в Каир. Вскоре они вылетят в Киев.
«Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали», — написал он в Twitter, отметив, что Украина стала одной из первых стран мира, которая вывела из Газы не только своих граждан.
Компания «Укрзалізниця» ранее сообщала, что эвакуированных доставят в международный аэропорт «Борисполь». Часть из них после этого отвезут на центральный столичный вокзал.
- С 10 до 20 мая между Израилем и сектором Газа шла «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне стычек в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 10 дней погибли около 248 палестинцев и 12 израильтян.
- Около 140 украинцев хотели вернуться в Украину из сектора Газа, но их эвакуацию откладывали из-за боевых действий. 19 мая Украина договорилась о «зеленом коридоре» через Египет. Всего в секторе Газа, по данным МИД, находятся 1 600 украинцев.