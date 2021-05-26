Закрытие авиасообщения с Беларусью: МИД и Минздрав решают, как вернуть украинцев, находившихся на лечении

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Ken Treloar / Unsplash

Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел ищут пути для возвращения граждан, которые лечатся в Беларуси. Проблема возникла после закрытия воздушного сообщения между Украиной и Беларусью.

Об этом заявили в Минздраве.

Сейчас в Беларуси, по имеющейся информации, находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

«Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности, учитывая состояние здоровья», — говорится в заявлении.

Для получения помощи украинцам нужно обратиться на «горячую линию» посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.