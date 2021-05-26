Закрытие авиасообщения с Беларусью: МИД и Минздрав решают, как вернуть украинцев, находившихся на лечении
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ken Treloar / Unsplash
Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел ищут пути для возвращения граждан, которые лечатся в Беларуси. Проблема возникла после закрытия воздушного сообщения между Украиной и Беларусью.
Об этом заявили в Минздраве.
Сейчас в Беларуси, по имеющейся информации, находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.
«Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности, учитывая состояние здоровья», — говорится в заявлении.
Для получения помощи украинцам нужно обратиться на «горячую линию» посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, который летит по маршруту Афины — Вильнюс, находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАС (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.