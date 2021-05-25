Ректор КНУ призвал ученый совет срочно лишить Лукашенко почетного звания

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Палинчак Михаил / УНИАН

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету вуза с призывом срочно лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ.

Об этом Бугров сообщил в Facebook на фоне событий в Минске с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

«Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны беларусских властей» во главе с Лукашенко», — отметил ректор.

Бугров подчеркнул, что считает Лукашенко недостойным почетного звания КНУ, а «его противозаконные действия — противоречащими ценностям университета». «Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании», — сказал ректор.

Отметим, Бугров в марте этого года заявлял, что университет не может лишить Лукашенко звания из-за «отсутствие процедуры».

Лукашенко получил диплом почетного доктора КНУ 5 ноября 2009 года. Диплом ему вручил и. о. ректора Леонид Губерский.