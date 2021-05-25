Генсек НАТО и Управление ООН по правам человека требуют освободить Протасевича и его девушку

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от властей Беларуси немедленно освободить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

«Мы призываем немедленно освободить Романа Протасевича и Софии Сапеги. Им обоим должны разрешить продолжить свой путь в Литву», — заявил в Женеве пресс-секретарь управления ООН Руперт Колвилл.

Столтенберг, кроме призыва к освобождению, вновь напомнил о важности срочного международного расследования опасной вынужденной посадки.

Освободить Протасевича и Сапегу потребовал и британский премьер-министр Борис Джонсон.