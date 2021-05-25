Украина с 26 мая приостанавливает авиасообщение с Беларусью

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Со среды (26 мая) с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Соответствующее решение по поручению президента приняли на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление в таможенных пунктах аэропортов пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил премьер.