Lufthansa, Air France и Finnair будут избегать воздушного пространства Беларуси

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Авиакомпании Lufthansa, Air France и Finnair прекратили летать через воздушное пространство Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, вследствие которой был задержан бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом сообщают СМИ.

«Действий в беларусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет», — сказала в комментарии Интерфаксу представитель Lufthansa. По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию, после чего будет принимать следующие решения.

Французская радиостанция FranceInfo сообщила, что компания Air France решила обходить воздушное пространство Беларуси. Это решение будет оставаться в силе «до дальнейшего распоряжения». Оно было принято в соответствии с рекомендацией ЕС. Об аналогичном решении объявила и финская авиакомпания Finnair.

Помимо указанных авиакомпаний, о своем решении прекратить полеты через Беларусь уже объявили KLM (Нидерланды), airBaltic (Латвия), Wizz Air (Венгрия), Austrian Airlines (Австрия), LOT (Польша), SAS (Дания, Норвегия, Швеция), Avia Solutions (Кипр).