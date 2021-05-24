ЕС заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро и готовит новые санкции
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
European Parliament / Flickr
Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на сумму €3 млрд до тех пор, пока она «не станет демократической».
Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, на которой рассмотрят вопрос о введении новых санкций против Беларуси, сообщает Reuters.
Глава Еврокомиссии отметила, что Беларусь ждет серьезный ответ Евросоюза на вчерашние события с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
По словам Ляен, Евросоюз обсудит санкции против физических лиц, бизнеса, которые финансируют беларусскую власть, а также против беларусского авиационного сектора, причастного к принудительной посадки самолета.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа».
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Украина, Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью.
- Великобритания ввела персональные санкции против беларусских властей. В списке 99 человек.