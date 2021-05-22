СБУ проверяет на подлинность пленки с Медведчуком, которые обнародовал Bihus.Info

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Мариенко Андрей / УНИАН

Служба безопасности Украины исследует подлинность записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука, которые обнародовали журналисты-расследователи из Bihus.Info.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора обнародовали только ту информацию, которую сейчас можно разглашать. Он добавил, что существуют и другие факты, по которым сейчас идет расследование, потому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.

«Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем», — добавил Дехтяренко.

Что за пленки?

Журналисты проекта Bihus.Info выпустили расследование о депутате ОПзЖ и куме президента России Владимира Путина — Викторе Медведчуке. Оно базируется на записях телефонных разговоров Медведчука за четыре года, начиная с 2014-го.

В первой части, в частности, говорится о разговорах Медведчука с боевиками «ЛНР» и «ДНР», его тесном общении с пятым президентом Петром Порошенко и о законах, которые Медведчук писал по просьбе помощника Путина Владислава Суркова.

В расследовании также говорится, что Медведчук в июне 2014 года регулярно посещал Администрацию президента, а летом и осенью того же года вошел в круг постоянного общения Порошенко.