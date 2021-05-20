Al Jazeera: Израиль сообщил посредникам, что готов прекратить операцию в секторе Газа
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Израиль сообщил Египту, который является посредником в переговорах о прекращении огня, что готов прекратить военную операцию в секторе Газа.
Об этом сообщают телеканал Al Jazeera и издание Haaretz со ссылкой на источники.
СМИ не приводят больше деталей предложения и сроки выполнения режима прекращения огня.
The Times of Israel сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 20 мая, проводит заседание Совета безопасности, на котором обсуждают операцию в Газе и дипломатические усилия третьих сторон по достижению прекращения огня.
Haaretz добавляет, что по сообщению ливанских СМИ, террористическая группа ХАМАС также соглашается на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня, 21 мая.
В Израиле обсуждения о перемирии продолжилось после того, как президент США Джо Байден накануне во время телефонного разговора с Нетаньяху заявил, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в секторе Газа уже в течение дня. Однако израильский премьер после разговора с американским лидером заявил, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа.
- 10 мая на фоне стычек в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в частности тоннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- Организация исламского сотрудничества потребовала остановить обстрелы сектора Газа. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продолжена до достижения всех планов. Взаимные обстрелы продолжаются.