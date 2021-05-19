Байден призвал Израиль к деэскалации конфликта в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что операция продолжится

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GPO / Handout

Президент США Джо Байден снова провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в секторе Газа уже в течение дня.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Два лидера подробно обсудили события в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов», — говорится в сообщении по результатам очередного разговора двух лидеров.

В Администрации президента США также отметили, что Байден сообщил Нетаньяху, что сегодня «ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня».

Нетаньяху после разговора с Байденом заявил, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. Вместе с тем он отметил, что ценит поддержку американского лидера.

«Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель — возвращение мира и безопасности для вас, граждане Израиля», — сказал Нетаньяху.