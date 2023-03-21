Близька людина повернулася з полону і замкнулася в собі. Як допомогти їй повернутися до нормального життя? Важлива і чутлива інструкція «Бабеля»

Як родині підготуватися до першої зустрічі з близьким, якого визволили з полону та чи треба готуватися?

Спеціально готуватися не потрібно. Одразу після обміну звільнених з полону госпіталізують. Якщо стан здоровʼя не важкий, то у шпиталі вони пробудуть два-три тижні. За цей час здадуть необхідні аналізи, пройдуть курс лікування, відновлять паспорт і дадуть свідчення правоохоронцям про те, що сталося в полоні. Медичний огляд передбачає й консультацію психолога чи психіатра. Це комплексна первинна допомога, яку надає держава.

Проблеми зазвичай починаються вже вдома. Перші дні після звільнення люди перебувають у шоковому стані, може бути ейфорія або розгубленість. У цей час багато хто не відчуває болю і якихось загрозливих симптомів, якщо вони є. Надалі ж важлива увага і турбота родини, у якої мають бути сили на це. Саме тому не потрібно заздалегідь виснажувати себе спеціальними підготуваннями до зустрічі, днювати й ночувати під шпиталем у перші два тижні.

Виплати для людей, які були в полоні Є два види виплат від держави, які гарантовані законом. Одноразову виплату в 100 тисяч гривень можуть отримати ті, хто потрапив у російський полон у 2014 році і пізніше. Щорічну виплату у 100 тисяч гривень можуть отримати родини полонених, поки їхній родич у неволі. Для отримання виплат потрібно звернутися до Міністерства реінтеграції (інструкція, як подати документи). Допомогти з оформленням виплат можуть також у громадській організації «Блакитний птах» і в «Лісовій поляні», якщо ви проходити там реабілітацію.

Які проблеми зі здоровʼям виникають після полону?

Їх багато. Люди перебувають у полоні довго, умови утримання страшні, від того загострюються хронічні хвороби та зʼявляються нові. Від тортур залишаються шрами, синці, набряки, травми різних частин тіла. Полонені повертаються з ампутаціями та черепно-мозковими травмами, які у народі називають «контузія».

У жінок виникають інфекційні та гормональні розлади, зникає менструація. Багато хто страждає на запалення нирок через перемерзання та побиття. Є випадки критичного виснаження організму — коли втрачають до 40 кілограмів ваги, бо погано харчувалися або тривалий час голодували. Майже в усіх звільнених проблеми з зубами через погані умови утримання, відсутність гігієни, погану воду.

Що відбувається з психікою в полоні та після звільнення?

У полоні спрацьовують захисні механізми психіки, які допомагають вижити. Однак проблема полягає в тому, що після звільнення людина продовжує довіряти цим механізмам, які в нормальному житті заважають.

Ті, хто пройшли тортури, можуть втратити базове відчуття довіри до світу та до оточення. У них високий ризик розвитку посттравматичного стресового синдрому (ПТСР). Звільнені з полону можуть втратити відчуття часу та простору, бо довго були в ізоляції й не знали, де знаходяться. У них ніби руйнується внутрішній хронометр. Важко зрозуміти, що таке пів години, скільки триває година, скільки потрібно часу, щоб доїхати від дому до якогось місця.

Може бути складно брати на себе відповідальність — вони звикли, що за будь-який їхній вибір їх карають. Це називається дилема вибору. Звільнені, з одного боку, нетерпимі, що їм не дають вибору. А з іншого, їм складно приймати рішення. Також виникає парадокс контролю, коли людина не терпить, щоб її хтось контролював, бо для неї це ознака, що знову потрапила в залежність. Але, в той же час, вона намагається контролювати оточення — страшно втратити контроль, бо здається, що станеться щось страшне. Часто колишні полонені замикаються в собі та всіх уникають, бо думають, що так швидше зціляться. Насправді, це великий міф. Такі травми можливо подолати тільки в контакті з іншими людьми.

Ще один важливий момент — зараз частина суспільства намагається героїзувати звільнених з полону. Для нас вони люди надзвичайної волі та сили, бо вижили в умовах, в яких неможливо існувати. Але полонені не почуваються героями. У неволі їх принижували, катували, примушували дивитися, як катують інших. Вони були в ситуаціях, коли поводилися не так, як хотіли б. Наприклад, росіяни багато катують струмом, а це нестерпний стан, який виснажує організм, впливає на судини, викликає надмірну тривожність. Під час такого катування могло статися щось таке, через що людині соромно. Так само під час побиття виникають різні тілесні реакції. І це нормально, бо є психологічна й фізіологічна межа, коли кожен може себе контролювати. Але звільнені соромляться цього досвіду. Подолати сором можна, пояснивши, що в той час вони не могли контролювати свої реакції. Не існує тих, хто безкінечно витримує тортури.

Є специфічні наслідки контакту з тілом. Воно є свідком травматичного досвіду, і тому виникають труднощі в лікуванні чи медичному обстеженні. Наприклад, коли потрібно розповісти лікарю, звідки зʼявилася травма, то в пацієнта підіймається хвиля надмірної тривоги. Він може агресивно реагувати на медичні процедури — крапельниці чи інʼєкції, бо багатьом у полоні щось кололи, і під впливом речовин люди поводилися неадекватно чи не памʼятають, що робили. Лікарям доводиться по кілька разів пояснювати, для чого зараз вони роблять уколи, що це лікувальна процедура. Після катувань током колишній бранець може відмовлятися від кардіограми, бо це нагадує тортури. МРТ та КТ також можуть стати тригером, бо їх проводять у закритому просторі.

Відео американської громадської організації Boulder Crest Foundation, яка займається реабілітацією ветеранів та членів їхніх родин.

Як родині реагувати на ці стани та спілкуватися з колишнім полоненим?

Родина має розуміти, що їхня рідна людина довгий час була в ізоляції, без контролю над власним життям. Це не може минути без наслідків. Ваші взаємостосунки можуть змінитися, але не варто ставитися до звільнених, як до хворих. Їм потрібна родина, яка поступово повертає людині контроль над власним життям. Тому не вирішуйте за них нічого і не ставте перед фактом, мовляв, ви вже все запланували, як буде далі.

Не варто несподівано обіймати чи торкатися звільненого. У полоні його хапали без попередження — і зараз це може лякати. Загалом тілесні контакти допомагають, особливо обійми. Але робіть це передбачувано, упевнившись, що близький бачить вас і розуміє, що ви хочете обійнятися.

У полоні всім доводиться відмовлятися від якоїсь своєї ідентичності, щоб вижити. Тому в перший час після звільнення не орієнтуйтеся на минулий досвід. Не треба казати: «Ти ж завжди це любив чи любила». Треба запитувати: «Чого тобі хочеться?»

Не варто розпитувати, що сталося в полоні. Якщо рідний захоче, сам розповість і зробить це, коли буде готовий. Також ви самі маєте бути готові почути те, що сталося у полоні. Це важкий досвід для всіх.

Можливо, є фрази чи слова, яких варто уникати? Я хочу підтримати, але не знаю як.

Універсальна порада — поважайте чужі кордони і користуйтесь елементарними правилами етикету у спілкуванні. Фрази на кшталт «мені так тебе шкода» чи «ти така біднесенька, що все це пережила» можуть образити. Краще розкажіть, якими були ваші почуття, поки ваш рідний був у полоні, що за цей час сталося з вами, в родині та в країні. Тоді людина поступово складе пазл усієї історії, бо ж у полоні вона не мала жодної інформації ні про кого.

Важливо не знецінювати досвід полону фразами «все минеться» або «ти гарно виглядаєш». Це не сприймається за комплімент, а здається, наче ви у чомусь звинувачуєте.