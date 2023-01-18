У мене (як і в усіх) вимикають світло. Як обрати зарядну станцію? А можна зробити акумулятор власноруч? «Бабель» розповідає все про ЕкоФлоу і не тільки

Почнемо з лампочок. У магазинах дуже багато всього різного: LED, магнітні лампи, стрічки, лампи на батарейках і USB, гірлянди. Як вибрати? Зважайте на власні потреби та зручність. LED-стрічка невелика, її мʼяке світло буде заповнювати простір, вона підійде для кімнати. Налобний ліхтарик даватиме сфокусоване яскраве світло перед вами, з ним зручно виходити на вулицю чи куховарити. Головний критерій, на який варто звертати увагу — потужність. Чим вона вища, тим яскравіше у вас буде світло, але і розряджатиметься пристрій швидше. Для мінімального освітлення кімнати вам вистачить лампочки на 2 Вт, якщо хочете освітити приміщення повністю — беріть не менше 10 Вт. Почитайте відгуки покупців, які вже придбали — вони зазвичай чесніші за характеристики від продавця. А ще хороші товари в цій категорії мають коштувати від 400 гривень. Усе, що дешевше, буде суттєво гірше і прослужить недовго. Усі говорять про ЕкоФлоу. Але це просто один з виробників зарядних станцій. Які є альтернативи? ЕкоФлоу ― це просто виробник, а не конкретна модель. Так само, як, наприклад, Джекері або Блюетті. Тому треба звертати увагу не на назву, а на характеристики. Передусім це електрична ємність, яку вимірюють у ват-годинах. Показник у 500 Вт-годин означає, що станція працюватиме годину, якщо всі підключені прилади споживають 500 Вт. Математика проста: якщо прилади споживають 250 Вт за годину, то така станція працюватиме дві години, якщо 100 Вт ― пʼять годин. В описі станції зазвичай зазначають, скільки часу живитиметься від неї конкретний прилад ― холодильник, ноутбук, телефон, телевізор, вентилятор чи мікрохвильовка. Друга важлива характеристика ― номінальна потужність, яку видає станція. Наприклад, якщо це один кіловат, то станція не зможе живити електрочайник з номінальною потужністю два кіловати. Від цього залежить, скільки і які прилади ви можете підключити до станції одночасно. Для українського контексту важлива ще й швидкість зарядки, адже бувають дні, коли світло зʼявляється лише на короткий час. Швидше за інші заряджаються Анкер та ЕкоФлоу. Станції Анкер та ЕкоФлоу малої потужності на 256 ват заряджаються від електромережі приблизно годину-півтори. Для Блюетті потрібно три-чотири години, для Джекері — дві години. А станції вистачить на всю квартиру? Вона потягне бойлер і холодильник? Через зарядну станцію не можна заживити все в квартирі ― та й не варто. Якщо світло вимикають менш ніж на добу, холодильник протримається цей час із нормальною температурою всередині. Важливо, щоб холодильник мав якісну термоізоляцію і щоб його не відчиняли часто, бо він працює як термос. Електричний бойлер працює приблизно так само — він також утримує в собі ще певний час достатньо нагрітої води. Тому якщо світло у вас вимикають планово на кілька годин, то підключати бойлер або холодильник до станції не має сенсу. Але живити їх від станції можна. Anker 521 PowerHouse потужністю у 200 Вт буде живити невеликий холодильник приблизно пʼять годин, а EcoFlow DELTA mini з потужністю в 1400 Вт — до десяти годин.

Мені не тільки темно, а й холодно. Можна живити від станції обігрівач? Залежить від потужності станції. «Дуйчик» або конвекторний мають потужність близько двох кіловат, тобто потребують дорогої станції, якої вистачить приблизно на дві-три години роботи обігрівача, залежно від його характеристик. Це дорого й невигідно. А масляні обігрівачі така станція взагалі не заживить. Скільки коштують зарядні станції і де їх можна придбати? В Україні ціни на станції сильно зросли через високий попит. ЕкоФлоу коштують від 17 тисяч до 198 тисяч гривень, Блюетті — від 44 тисяч до 116 тисяч гривень, Джекері — від 13 тисяч до 90 тисяч гривень, Анкер — від 16 тисяч до 70 тисяч гривень. Зараз через скасування мита ціни знижуються, тож радимо за ними стежити. Чим вища ціна, тим потужніша станція — у найдорожчих ЕкоФлоу ємність 3600 ват-годин, а це в 15 разів більше, ніж у дешевих і простих моделей. Від таких станцій можна живити майже всі прилади в квартирі ― і холодильник, і духовку, і бойлер. У першу чергу подумайте, для чого вам станція. Якщо ви хочете заживити вдома мікрохвильовку, то треба брати станцію потужністю від одного кіловата. Це може бути EcoFlow DELTA mini, JACKERY EXPLORER 1000, Anker 757 PowerHouse або BLUETTI PowerOak. Якщо вам треба живити тільки телефон та ноутбук, краще купити кілька потужних павербанків. Це вийде дешевше, і їхня сумарна ємність буде вищою, ніж у станції. Купувати зарядні станції слід на офіційних сайтах або в надійних магазинах техніки, інакше можете натрапити на шахраїв. Якщо станції немає в наявності, доведеться почекати, доки її доставлять з-за кордону ― з нинішнім попитом це може затягнутися на кілька тижнів. Можна самостійно замовити її на Amazon чи Еbay — там станції коштують дешевше, ніж в Україні, але доведеться сплатити за доставку. Чим важчий прилад, тим доставка буде дорожчою. Але мито й податок на додану вартість ви не сплачуватимете. До мене таки доїхала станція! Але, кажуть, вона може загорітися. Як цьому запобігти? Для початку вивчіть інструкцію з використання станції. Її не можна залишати на морозі, бо потім вона буде гірше працювати. Вмикайте станцію одразу в розетку, а не в подовжувач, бо він слабкий і може зайнятися. Прилад під час користування обовʼязково слід виймати з захисної сумки — аби він не перегрівся. Найпоширеніша помилка — це намагання заживити від станції всю квартиру. Люди беруть кабель з двома вилками, одну з них вмикають в акумулятор, а іншу ― в розетку. Так уся квартира отримує струм. Але цей кабель до такого не пристосований ― він має виводити струм меншої напруги, а не навпаки. Кабель перегріється і може загорітися, а коли в мережу дадуть струм, акумулятор теж вийде з ладу і може зайнятися. То, може, купити одразу вогнегасник? Перший-ліпший вогнегасник не підійде. Портативні акумулятори переважно на літієвих електролітах. Літій ― дуже активний метал, його непросто загасити. Щоби впоратися з таким займанням, потрібен порошковий вогнегасник. Замало просто мати його ― детально вивчіть, як користуватися вогнегасником, тримайте на видноті, не забувайте його перезаряджати. Купувати вогнегасники треба в офлайн- чи онлайн-магазинах, які спеціалізуються на безпеці. Купуючи, перевірте, чи не збіг термін придатності і чи немає пошкоджень. Ходили чутки, що зарядні станції можуть вибухнути. Це правда? Вибухнути може свинцево-кислотний акумулятор, а зарядні станції літієві, тож вони не вибухають, хоча можуть загорітися.