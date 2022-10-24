Українців чекає сувора зима — важко буде не лише нам, але й домашнім улюбленцям. Як допомогти їм пережити складні часи — поради від «Бабеля» та Optimeal

Заспокійливі теж можна приймати, але спеціалісти Optimeal Expert завжди радять перед цим проконсультуватися з ветеринаром. Він підбере необхідну дозу і зможе контролювати його дію. До речі, у бренду Optimeal у холістик лінійці кормів Beauty є спеціальний корм Optimeal Beauty Hаrmony, з легким заспокійливим ефектом. Ви можете перевести свою тваринку на цей корм — для цього консультація ветеринара не потрібна.

Якщо ваш собака з розладами поведінки, вочевидь, ви працюєте з кінологом або зоопсихологом. Поки ви не пропрацювали проблеми, то у бомбосховищі, де багато людей і, можливо, інших тварин, варто надягати на собаку намордник. Головна умова — щоб він не мав хімічних запахів і не стискав морду. Тримати собаку в наморднику цілий день чи навіть декілька годин небажано, але подеколи немає іншого виходу. Тому собака може бути в наморднику 2—3 години, але ви маєте постійно стежити за його станом. Перевіряйте, щоб ніс був вологим, щоб собака вільно дихав, давайте йому воду. Робіть перерви — виходьте з бомбосховища хоча б на 5—10 хвилин, щоб собака міг трохи погуляти без намордника та заспокоїтися.

Насамперед, спокійними маєте бути ви. Не підвищуйте голос на собаку, не метушіться, розмовляйте з ним лагідно, гладьте його. Навіть якщо ви використаєте заспокійливе, собака все одно буде шукати підтримки у вас.

Від 24 лютого до сервісу звернулися близько 90 тисяч людей. Серед них більшість — це власники котів (49%), на другому місці — власники собак (37%), і 14% звернень було від власників інших тварин.

Це звучить очевидно, але спробуйте його заспокоїти. Погладьте котика, говоріть із ним лагідним голосом, називайте його на імʼя і будьте постійно поруч із ним. Якщо це не допомагає, можна дати заспокійливе. Але забудьте про валерʼянку — вона не працює. На ринку є багато заспокійливих на травах, які цілком безпечні для котів. Це спреї, таблетки, краплі — вам можуть порадити їх у будь-якій ветеринарній аптеці або ветеринари Optimeal Expert.

Мій кіт зовсім не може бути в замкненому просторі, дуже нервує і кричить. Що робити?

Пластикову, бо з сумки кіт може втекти. А ще в пластикових переносках краща вентиляція повітря. Завчасно підготуйте її. Вдома переноска має бути у вільному доступі та відкрита, щоб кіт міг спокійно в неї заходити і так звикав до неї.

Цілком, якщо він не стискає тварині шию. Це легко перевірити — якщо ви можете вільно просунути два пальці під ошийник, значить, тварині в ньому комфортно.

Якщо собака не має анатомічних особливостей, за яких шлейка протипоказана (це, наприклад, такси), то краще використовувати шлейку. Вона зручніша для собаки, а вам буде простіше його контролювати — у стресі собака швидше зірве нашийник, а не шлейку. Тому коли йдете в бомбосховище, витратьте зайвих кілька хвилин і надягніть шлейку. Нашийник теж може бути — на ньому, наприклад, буде контактна інформація. Це стосується і котів — можна надягнути і нашийник, і шлейку. Для котика також візьміть поводок, щоб він міг трохи прогулятися, а не сидіти постійно в переносці.

Є очевидний набір, який вам точно знадобиться — амуніція, переноска для котів чи малих порід собак, туалетний лоток для кота, їжа, вода, плед та іграшки. З неочевидного — візьміть грілку або хоча б пляшку з теплою водою. У стресових умовах терморегуляція тварини може збоїти, особливо в маленьких собак та котів, тому підтримувати її доведеться вам. Не забудьте і про смаколики — вони можуть виконувати роль заспокійливих. У тварини також має бути нашийник із повною інформацію про неї та про вас — тобто її кличка, ваш телефон і домашня адреса.

Паучі тваринам справді подобаються, і вони цілком безпечні для них. Але ми все ж таки рекомендуємо основним раціоном зробити сухий корм, а їжу з паучів використовувати як смаколики чи для набирання ваги — і годувати нею раз на кілька днів.

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Тут немає універсальних рецептів — усе залежить від вашої тварини. Особливо якщо йдеться про котів — вони дуже вередливі. Тому доведеться шукати той корм, який ваша тварина все ж таки вподобає. Буває, що коли тварина переходить на натуральний корм суперпреміум сегменту або холістик, вона може відмовлятися його їсти, адже в ньому немає спеціальних добавок та підсилювачів смаку. У такому разі ви можете полити сухий корм вологим, щоб тваринці краще смакувало. І ще раз — запасайтесь наперед, сухий корм зберігати можна досить довго.

Але якщо у вас тварина з хронічними хворобами, то переводити її на інший тип корму небажано. Обовʼязково зробіть запаси, бо лікувальні корми можуть бути в дефіциті.

Змінювати на інший, але це треба робити поступово. Перші два дні необхідно давати 25% нового корму і 75% — старого. Наступні два дні ви даєте старий та новий корм порівну, ще два дні — 75% нового корму і 25% старого. Так ви легко і без стресу для тварини переведете її на новий тип харчування. Інакше можуть бути розлади травлення.

Через обстріли і постійну повітряну тривогу прогулянки з собакою дуже скоротилися. Це сильно шкодить його здоров’ю?

Насправді для собаки не така важлива тривалість прогулянок, як їхня кількість. Погано, коли між ними довгі перерви — наприклад, вранці гуляли о 7-й, а наступний раз вийшли о 20-й годині. Чим довше собака терпить, тим гірше для його здоровʼя, тому краще виходьте на короткі прогулянки до пів години, але мінімум 3—4 рази на день. Для хлопчиків це важливо ще й тому, що через анатомічні особливості вони не можуть за одне сечовипускання повністю звільнити сечовий міхур — на відміну від дівчаток. Також майте на увазі, що погода зараз погіршується і ризик сезонних хвороб для собак — таких як бронхіт чи цистит — зріс. Тому довгі прогулянки на декілька годин, навпаки, будуть небажаними. На дощ одягніть на собаку дощовичок, якщо сильно похолодало — костюмчик. Стежте, щоб тварина не лежала на холодній поверхні, намагайтеся її не купати, поки холодно — наприклад, після прогулянки можна просто протерти лапи, а не вести собаку у ванну. Вдома також пильнуйте, щоб собака не лежав на підлозі, бо вона може бути холодною. Якщо ви не пускаєте собаку на ліжко, покладіть йому теплий плед або ковдру.

А чим тоді компенсувати фізичну активність?

Ментальною. Собаки дуже розумні тварини, тому ментальні навантаження для них особливо важливі. Існують різні іграшки-головоломки, в які ви ховаєте їжу, а собака шукає способи її дістати. Це чудово займе його час. Ну і, звісно, взаємодія з вами — можете потренуватися вдома та повчити нові команди.

Буває так, що вийти на вулицю з собакою зовсім немає можливості. Дозволити йому робити свої справи вдома? А якщо він звикне? Як потім знову привчити до вулиці?

Для маленьких порід собак туалет вдома — цілком звичне явище. Ви можете купити для собачки лоток, як для котика, і він буде чудово справлятися. Для великих собак усе складніше. Якщо немає можливості вийти на вулицю, собака має знати, що може випорожнитися вдома. Зазвичай собака обирає для цього процесу єдине місце в хаті. Ви можете покласти там пелюшку і швидко все прибирати. Потім, коли ви знову почнете виходити на вулицю, собака швидко перелаштується, тому переживати, що він завжди буде ходити в туалет вдома, не варто.

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Якщо зараз зріс ризик сезонних хвороб — може, убезпечити тварину від них? Наприклад, зробити додаткові щеплення.

Вакцинацію зазвичай проводять від хвороб, які або не лікуються, або процес лікування дуже важкий і непередбачуваний. Тому про якісь додаткові превентивні щеплення не йдеться, але з графіка вибиватися не треба. Дорослим тваринам треба проводити комплексну вакцинацію раз на рік. І не забувайте про щеплення від сказу — за законом України, воно має бути щорічним.

Дівчатка восени часто хворіють на цистит, особливо, якщо він уже був в анамнезі. Тому варто запастися ургентними таблетками, які вам випише ветеринар. Якщо ви йдете в бомбосховище, візьміть із собою спазмолітик типу но-шпи. Це потрібно, щоб полегшити сечовипускання для тварини, коли їй боляче, а катетеризацію зробити неможливо.

А як щодо планових операцій? Наприклад, проводити зараз стерилізацію чи почекати більш спокійного часу?

Якщо ви живете в регіоні, де більш-менш спокійно, наскільки це можливо в умовах війни, краще стерилізувати собаку. Зараз у багатьох тварин період тічки, тварина може зірватися, ви за нею не встежите і отримаєте небажану вагітність, що складніше за операцію. Якщо у вашому місті немає сильних перебоїв зі світлом, ви не перебуваєте на лінії фронту, в аптеках є необхідні препарати, а у вас є час на реабілітацію, ми радимо зробити операцію. Але вирішувати тільки вам, тож неодмінно зважте всі за і проти.

Моя тварина буде народжувати, і в мене немає можливості відвезти її в клініку. Як прийняти пологи в домашніх умовах?

Головне, не нервуйтеся. Памʼятайте, що організм тварин запрограмований на самостійні пологи. Тому спочатку заспокойтеся самі і заспокойте всіх, хто поряд.

До пологів можна і потрібно готуватися. У вас мають бути пелюшки, запас теплої води, корм для цуценят чи кошенят. Купіть дитячі насоси для відсмоктування рідини з носоротової порожнини — часто в новонароджених вона забита, тому треба відсмоктати рідину, щоб тварина могла дихати. Якщо попередні пологи в тварини були слабкими, завчасно купіть гормональні препарати для їх стимуляції.

Покладіть тварину на не надто тверду, але й не дуже мʼяку поверхню. Підготуйтеся до того, що пологи — це тривалий процес, до восьми годин. Тварині можна давати воду, але потрошку — велика кількість води заборонена при пологах. Якщо тварині складно розродитися, можна зробити масаж — мʼяко натискайте на живіт згори донизу, масажуйте шкіру біля петлі. Якщо плід виходить важко, треба йому допомогти, але не витягувати його, а розхитувати в різні боки. Тягнути не можна, бо так ви спровокуєте в матері кровотечу, а зупинити її в домашніх умовах майже неможливо. Потім огляньте плід і залиште його біля матері — вона має перегризти пуповину і помити дитинча. Якщо ж тварина занадто слабка після довгої родової діяльності, то пуповину треба перерізати самостійно, відсмоктати рідину з носа та рота дитинчати і підсунути його до матері, щоб він почав смоктати молоко.

До нашого сервісу одного разу звернулася людина з окупованого Херсону, у неї народжувала собачка. Це були перші пологи, плід був великий, до ночі тварина сильно знесилилася. Ветеринари були постійно на звʼязку: підказали, як робити масаж, порадили препарат для стимуляції пологів, придумали, чим відсмоктати слиз із дихальних шляхів — використали звичайну кулькову ручку. Врятували і цього малого, і його маму. Тому якщо ви сильно переживаєте, сумніваєтеся в своїх силах чи пологи проходять занадто важко — звертайтеся до Optimeal Expert у будь-який час, ми обовʼязково допоможемо.

Уявляю найжахливіше — моя тварина щойно народила, а тут почалися обстріли, треба бігти в бомбосховище. Як це зробити, і що взяти з собою?

Звісно, тварину треба брати з собою, як і її дітей. Якщо це кішка або маленький собака, то беремо переноску — бажано, щоб у ній було багато місця. Її треба максимально утеплити — на низ кладемо грілку, зверху ковдру. В переноску кладемо матір з дітьми, зверху їх теж треба накрити ковдрою. Головне, щоб тваринам було тепло, тому в бомбосховищі не залишайте переноску на проходах чи на протягу. Постійно давайте тваринам воду, пильнуйте, чи вільно дихають малюки. Також важливо, щоб мати не стресувала, бо в такому стані вона може навіть відмовитися від дітей. Тому будьте поряд, гладьте, максимально ізолюйте від інших людей, давайте смаколики. А от заспокійливі в цей час ми не рекомендуємо.

Із собаками великих порід складніше, але теж реально. Ми беремо переноску, утеплюємо її та кладемо туди дітей. Матір теж утеплюємо — бажано перенести її в бомбосховище на руках. Також треба стежити за харчуванням — малюки мають їсти що дві години, тому треба постійно підкладати їх до матері.

Думаю, краще я все-таки поїду зі своїми тваринами за кордон. Що треба для цього?

Спочатку зверніться по додаткову інформацію в пункти пропуску чи митний пункт тієї країни, куди ви їдете, бо в кожній країні можуть бути свої додаткові умови для ввезення тварин. Але є і загальні правила для всіх. У вас має бути міжнародний ветеринарний паспорт. Його видають тільки в державних клініках — навіть якщо вам обіцяють його зробити в приватній. Експерти Optimeal Expert у Києві завжди відправляють на вулицю Волинську, 12 — ми точно знаємо, що там зроблять всі необхідні документи.

У паспорті має бути фото вашого улюбленця у віці 12 місяців, відмітка про комплексну вакцинацію, яка включає вакцину від сказу. Зверніть увагу, що ви маєте її зробити не раніше як за місяць до перетину кордону. Якщо ви вже зробили вакцину від сказу раніше, доведеться повторити її. Це не дуже корисно для тварини, але іншого виходу немає. Ще в паспорті мають бути відмітки про обробку від ектопаразитів. Це важливий момент, бо часто господарі забувають їх вклеювати.

Для перетину кордону ви ще маєте чипувати тварину. Ця процедура проводиться за день або в день вакцинації від сказу. Чипування можна зробити і в приватній клініці. У паспорті має бути підпис і печатка клініки.

Ну і останнє, що вам потрібно — це форма 1 або 1ВЕТ. Її отримують у державній клініці, коли у вас є паспорт з усіма відмітками та результати аналізу на антитіла до сказу. Форма діє лише пʼять днів.

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