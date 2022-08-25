Кажуть, у приватному будинку легше пережити холодну зиму. Це дійсно так, але треба підготуватися. Ось що варто зробити — інструкція «Бабеля» 

Напевно, варто утеплити будинок зовні. В мене ще є на це час?

Поки є. Якщо все оперативно організувати, то за місяць цілком можна впоратися. Звісно, якщо ви знайдете людей, які не зайняті на утепленні інших обʼєктів. Тому починати треба вже зараз.

Чим краще утеплювати будинок? Це дуже дорого?

Найкращий варіант — це мінеральна вата, інший — пінополістирол, простими словами пінопласт. Ці матеріали однаково ефективні для утеплення. Різницю між ними ви відчуєте згодом. Будинок, утеплений пінополістиролом, не дихає, тобто стає герметичною коробкою. Найчастіше стіни в приватних будинках зроблені з газоблоку, який набирає вологу. Пінопласт не дозволить цій волозі випаровуватися. Таким чином, «якість» стіни погіршиться — вона швидко промерзатиме. Через це з роками котел почне споживати більше енергії, а чек на опалення зросте.

З мінеральною ватою таких проблем не буде, але утеплення вийде відчутно дорожчим за пінополістирол — приблизно в два-три рази. Це плата за те, що будинок буде утеплений правильно.

Ще кажуть, що пінополістирол пожежонебезпечний.

Так і є. Навіть у висотному будівництві простір біля вікон потрібно утеплювати ватою, а не пінополістиролом. У разі пожежі це допомагає захистити контур вікна від вогню, бо вата не займається. В умовах війни, коли є ризик обстрілів та потрапляння ракет, про цей нюанс не варто забувати.

У мене встановлено газовий котел. Що робити, якщо газу не буде? Поставити електричний?

Варіантів небагато. Вам потрібно підключити якесь резервне джерело, і електричний котел може ним стати. Загалом це непоганий варіант резервного опалення, хоча, скоріше за все, ризик перебоїв з електрикою вищий, аніж з газом. Вагомий плюс електричного котла в тому, що це недороге рішення. Вибір зараз великий — можна знайти котел від 2—3 тисяч гривень, або обрати за 15—20 тисяч гривень. Європейські зразки будуть дорожчі, українські — дешевші. За 500 євро ви знайдете хороший європейський котел.

Але є і нюанси. Якщо ви думаєте поставити електричний котел, то зверніть увагу на кількість проведених до будинку кіловат. Бо якщо ви на самому початку підвели до будинку недостатньо електрики, то встановити електричний котел ви не зможете. Додатково варто обзавестися генератором — він забезпечить вас теплом, якщо зникне електрика. Однак звичайний недорогий генератор для таких задач не підійде — треба купувати трифазний, а це дуже дорого — від 100 000 гривень. Тому обирайте електричні котли з функцією роботи на невеликій потужності.

А твердопаливний котел — це хороше рішення?

У 99% сучасних будинків твердопаливний котел не буде працювати без електрики, бо система опалення працює за допомогою насосів, а не природної циркуляції. Тому живлення вам обовʼязково треба забезпечити — або від мережі, або від генератора. Задача генератора — живити автоматику твердопаливного котла і насоси, якщо зникне електрика. У підсумку, користуватися твердопаливним котлом значно дорожче, ніж іншими. Але так ви точно забезпечите себе теплом.

Такий котел реально вмонтувати в системи готового будинку?

Так, якщо для цього є місце. Бо часто буває так, що в будинку просто немає якогось технічного приміщення, де можна розмістити твердопаливний котел. Площа має бути хоча б 3х2 кв. м. Тоді можна пробувати ставити урізаний варіант, без акумуляторів. Ще один варіант — поставити котел поза будинком, в якомусь окремо побудованому приміщенні.

Знаю, що існують теплові насоси. А що це таке? Може, встановити їх? А це дорого?

Тепловий насос — це хороша система саме для економії. Він споживає 1 кВт енергії, а на виході дає 3—5 кВт. Встановити тепловий насос можна в будь-який будинок, але якщо це насос, який бере тепло з повітря, то в -20 °С він не працюватиме. У такому разі потрібен електронагрівач. У деяких насосах він вже вбудований, у деякі треба доставляти зовнішній.

Другий клас теплових насосів — ґрунтовий. Тобто тепло насос бере з ґрунту. У такому разі зонди теплонасосу закопуються в землю.

Але як резервний варіант теплові насоси доволі рідко встановлюють. Це дуже дорого. Розраховуйте, що установка обійдеться вам мінімум в 5 тисяч євро — можна знайти системи дешевші, але вони будуть неякісні. Ґрунтовий насос буде ще дорожчим: щоб його встановити, треба бурити свердловини, робити складний монтаж. А ще якщо у вас біля будинку є сад, можете забути про нього — доведеться все перекопати.

Я правильно розумію, що без електрики тепловий насос не буде працювати?

Так. Взагалі, якщо ми говоримо про резервні види опалення, то електрика не потрібна тільки для газового котла. Всі інші потребують живлення. Тому генератор або сонячна батарея — це обовʼязкова річ.

Добре, але ж є ще камін! Може, він підійде?

Так, єдиний варіант, який забезпечує автономність — це камін з повітряним розведенням по будинку. Камін безпосередньо опалює те приміщення, де він знаходиться — як правило, це вітальня — а труби від нього розводять по інших кімнатах. Так, у камін треба постійно підкидати дрова, стежити за ним, але в будинку у вас буде тепло. Ще є каміни з водяним контуром, їх часто встановлюють, якщо не хочуть користуватися твердопаливним котлом. У такому каміні є водяний теплообмінник, який ви можете використовувати для нагріву гарячої води або для опалення.

Його реально встановити зараз? Це дорого?

Спорудження каміна обійдеться мінімум в 100—150 тисяч гривень. Але камін треба встановлювати на етапі будівництва. Якщо ваш будинок вже змонтований та жилий, вам доведеться пожертвувати ремонтом. Тобто, отримаєте ще купу додаткових витрат. Але з точки зору резервного джерела, камін, звісно, найкращий варіант. Бо для нього не потрібні ні газ, ні електрика — тільки дрова.

Думаю заради економії опалювати тільки один поверх. Це має сенс?

Однозначно. Навіть у спокійні часи немає сенсу опалювати кімнати, які ви не використовуєте. Звісно, повністю охолоджувати будинок не варто. Але знизити опалення до +12—15 °С буде гарним рішенням.

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